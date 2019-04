Video "All Might (DLC)" zu Jump Force - 4Players.de

Ich möchte das feierliche Treffen von Shonen-Jump-Figuren wirklich mögen. Und im Falle des Kampfsystems, das sich in vielen Punkten an DragonBall FighterZ orientiert, holt mich Jump Force absolut ab. Die Effekt strotzenden Schlachten von Teams mit bis zu drei Recken sind leicht zu kontrollieren, bieten aber dennoch diverse Feinheiten, die hauptsächlich auf Timing sowie dem Wechselspiel von Aktion und Reaktion basieren. An der Kämpferauswahl mit über 40 Figuren aus über einem Dutzend zumeist namhafter Comicserien finde ich ebenso Gefallen wie an den Personalisierungsoptionen für den eigenen Helden. Doch im Umfeld hat Spike Chunsoft nicht alles rund zusammengefügt. Das verwendete Artdesign zwischen Comicansatz und Textur-Realismus ist gewöhnungsbedürftig. Die Story wird nicht nur uneinheitlich erzählt, sondern lässt viel Potenzial in der Interaktion der einzelnen Serien ungenutzt. Dazu kommt ein ständiges Wechselbad zwischen spannenden Auseinandersetzungen auf der einen Seite, die man entweder offline gegen eine wankelmütige KI oder online gegen größtenteils hammerharte Kontrahenten ausficht sowie viel Grind auf der anderen, wenn man mit seiner Figur aufsteigen und ohne den Einsatz von Gold neue Fähigkeiten erlangen möchte. In der Summe ist dies zu wenig, um sich abseits der Jump-Fans die Gunst der Prügelspiel-Anhänger zu sichern, die mit anderen Titeln aus dem Hause Bandai Namco wie Tekken, Soul Calibur oder dem eingangs erwähnten DragonBall FighterZ deutlich interessantere Vertreter finden. Die Ansätze und Ideen von Spike Chunsoft sind gut, doch im Detail muss noch viel nachgearbeitet werden.