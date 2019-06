Borderlands 2



Loading Loading 1:42 Min.

E3 2019: Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary

In Vorbereitung auf Borderlands 3 ist für Borderlands 2 die kostenlose Erweiterung "Commander Lilith & The Fight For Sanctuary" veröffentlicht worden. In der Erweiterung wird Sanctuary belagert und giftiges…

10.06.2019

Views: 39