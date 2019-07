Bethesda Softworks



DOOM, DOOM 2 und DOOM 3 Re-Release Trailer

An diesem Wochenende findet bekanntlich die QuakeCon 2019 im "Year of Doom" statt und passend dazu sind die drei Klassiker Doom, Doom 2 und Doom 3 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One in den entsprechenden…

26.07.2019

