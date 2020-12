Video "Exklusive Spielszenen (Switch)" zu Doom Eternal

Tja, was soll ich noch groß sagen? Doom Eternal ist der vielleicht beste Shooter dieser Generation! Der einmalige Flow im Kampf, die tollen vertikalen Arenen, die abwechslungsreichen Waffen, zahlreiche Feinde, eindrucksvollen Schauplätze und ein brachialer Soundtrack verbinden sich hier zu einem perfekten Sturm. Id gelingt das Meisterstück, die Formel „Arena-Shooter“ mit diesem Death-Metal-Shooter auf ein völlig neues Level zu heben und das Ganze dann auch noch spielerisch leicht aussehen zu lassen. Doom Eternal verknüpft Glorykill, Kettensäge und Flammenwerfer so mühelos, verquickt Nah- und Fernkampf so nahtlos, verbindet Plattform-Elemente und Brachial-Shootouts so spektakulär, dass jeder andere Shooter nur noch halb so spannend wirkt. Für klassische Ego-Shooter gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach Doom Eternal. Danke id, dass ihr noch immer solche Spiele macht!



Update vom 23.03.2020: Der Battlemode ist eine gut gemeinte Mehrspieler-Ergänzung eines fantastischen Shooters, die allerdings nicht mit der monumentalen Wucht der Kampagne mithalten kann. Zwar können die asymmetrischen Gefechte für zwei, drei Runden unterhalten, für die obere Multiplayer-Liga fehlt es aber noch an Umfang, Balancing und dem Drumherum. Dem fantastischen Kampfgefühl in der Kampagne schadet dieser Bonus-Modus aber zu keinem Zeitpunkt.



Zweites Fazit von Benjamin Schmädig:



Nicht einmal nach dem grandiosen Vorgänger hatte ich zu träumen gewagt, dass ein Ego-Shooter heute noch eine so urgewaltige Energie aufbauen kann! Die rasende Wut, mit der Dämonen hier schon auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad toben, lässt mich atemlos zurück. Ständig steht man unter Hochspannung, muss blitzschnell einen Weg um die verdammt treffsicheren Biester finden, ihnen gleichzeitig aber direkt auf die Pelle rücken, damit Rüstung, Gesundheit und Munition aus ihren toten Körpern platzen. ID Software knallt ja nicht einfach die nächste lärmende Gewaltorgie auf den Tisch, sondern schlägt glatt eine neue Nische in dieses altgediente Genre. Denn wenn sowohl Kulisse als auch Gegner eine so zentrale Rolle für den Kern der Action spielen, dann entsteht ein akrobatisches Blutballett, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Und zu dem es wie die Faust aufs Auge passt, dass es in einer visuell absurd überhöhten Ahnengalerie stattfindet, die den mythischen Kampf buchstäblicher Giganten so darstellt, als würde man – von einem famosen Soundtrack begleitet – durch ein riesiges Museum laufen. Wem also nicht klar ist, was hier gerade passiert: Der Urvater des Ego-Shooters zeigt der Konkurrenz mal eben, warum da DOOM drauf steht!



