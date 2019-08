Video "Video-Test" zu Control - 4Players.de

Remedy wollte mit Control sowohl den Weg zu alter Stärke bzw. alten Tugenden zurückfinden als auch neue Wege beschreiten. Beides ist zu großen Teilen gelungen. Auch ohne Zeitlupe bzw. Bullet Time werden effektvolle ballistische Gefechte mit großteils zerstörbarer Umgebung sowie dem Einsatz übersinnlicher Fähigkeiten inszeniert, die des Namens Remedy durchaus würdig sind. Auch wenn sie in der Anfangsphase etwas zu bieder wirken und die zahlreich, aber nicht clever auftretenden KI-Gegner eine größere Herausforderung darstellen könnten. Die findet man mit nur wenigen Ausnahmen vornehmlich bei den mitunter gut versteckten optionalen Bossen, die sowohl Geduld als auch die Fingerfertigkeit der Spieler auf die Probe stellen. Erzählerisch mit seinen Zeitebenen, den abgefahrenen Figuren sowie dem sich in mehrere Dimensionen ersteckenden Ältesten Haus als Hauptsitz des Federal Bureau of Control eines der ausgereiftesten Drehbücher der Finnen, tut Control gut daran, sich von den linearen Strukturen älterer Remedy-Spiele zu verabschieden. Damit einhergehende Probleme wie mitunter zu häufig recycelte Levelarchitektur bzw. die übermäßige Nutzung einiger Versatzstücke kann man zwar nicht komplett umschiffen, diese aber durch einige interessante Story-Ideen und fantasievolles Design zumindest etwas übertünchen. Schade ist allerdings, dass die deutsche Lokalisierung zwar inhaltlich weitgehend sauber ist, die gute Sprachausgabe aber weit von irgendeiner Lippensynchronität entfernt ist. Dies kostet ebenso wie die manchmal unsauber wirkende Mimik immer wieder Punkte in der B-Note. Dennoch zeigt Control, dass man Remedy noch lange nicht abschreiben muss und die Finnen immer noch kreative Action inszenieren können.