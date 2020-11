Die PC-Version von Nioh 2 wird am 5. Februar 2021 via Steam erscheinen. Das Spiel erscheint als "The Complete Edition", die das Hauptspiel und die drei Erweiterungen "Der Schüler des Tengu", "Dunkelheit in der Hauptstadt" und "Der erste Samurai" umfasst. PC-Käufer bekommen als Bonus noch den "Valve-Helm".