Entwickler Modern Storyteller und Publisher Dear Villagers stellen The Forgotten City im folgenden Walkthrough-Video näher vor. Das Video wird vom Synchronsprecher Seven Kelly, der Galerius im Spiel seine Stimme leiht, kommentiert und gibt in neun Minuten eine Tour durch die besagte Stadt (spoilerfrei). Das narrative Mörder-Mystery-Spiel mit Zeitschleife wird im Juli 2021 für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One erscheinen.