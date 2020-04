Video "Swamps of Corsus Teaser-Trailer" zu Remnant: From the Ashes

Lasst euch vom schwachen Einstieg nicht täuschen! Ja, Remnant: From the Ashes sieht zunächst austauschbar aus, die Figuren wirken wie Statisten und die Story veranlasst zum Gähnen. Aber sobald man Blei in die Dämonen pumpt, fühlt man sich zwischen Nachladeklicken und Treffergekreische wohlig an den Horror-Shooter Undying von Clive Barker oder an so manche Situation aus Left 4 Dead erinnert. Auch wenn der Nahkampf etwas zu spartanisch ist und unnötig Chaos aufkommen kann: Gunfire Games gelingt es wesentlich besser als kürzlich Immortal: Unchained das spielmechanische Gerüst eines Dark Souls mit Shooterflair zu bereichern. Hier fühlen sich Schrotflinte und Jagdgewehr richtig gut an! Nur bei den knallharten Bossen merkt man, dass die Balance für Solisten eher leidet als für Teams, denn kooperativ mit bis zu drei Leuten kann man viel eher Katz und Maus mit den Endgegnern spielen, die stets von einem gefährlichen Mob begleitet werden. Zwar verströmen Spielwelt, Charaktere und Leveldesign nicht die Anziehungskraft eines Bloodborne. Auch ein Nioh hat auf lange Sicht mehr zu bieten. Aber unterm Strich bekommt ihr ein adrenalinhaltiges, überaus ansehnliches und intelligent inszeniertes Abenteuer im Stile der Soulsreihe.