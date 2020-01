Video "Talk: Xbox ohne Exklusiv-Titel: eine gute Entscheidung?" zu Xbox Series X für Xbox Scarlett

Es ist wichtig, sich die Gesamtstrategie von Microsoft anzuschauen und sich nicht nur auf das traditionelle Konsolengeschäft zu konzentrieren.Microsoft macht inzwischen das meiste Geschäft mit der Cloud - Azure und Office 365 sind das große Zugpferd, das Motto von Nadella lautet seit Jahren "Cloud first".Unabhängig davon, ob ein Spiel nun in der Cloud oder lokal läuft verfolgt Microsoft - wie auch Google und Amazon - inzwischen die Strategie, den Kunden auf die eigene Plattform zu holen und zu binden. Dabei geht es nicht um das technische System, sondern um das Ökosystem rund um den Anbieter.Vor wenigen Jahren hat sich die ganze Welt gefragt, wie Microsoft nur auf die Idee kommen kann, ein Windows 10 für Inhaber von Win7 einfach herzuschenken...Das Ziel war damals schon das Gleiche: Wichtig ist nicht, dass die Kunden viel Geld für ein Windows ausgeben - wichtig ist nur, dass sie sich in der Welt von Microsoft bewegen und dort ihre Software kaufen oder streamen.Gleiches gilt jetzt für die Konsolen:Microsoft kalkuliert bereits ein, dass die Käufe für die Xbox Series X nicht diesen großen Peek am Anfang haben werden, da alle Spiele auch auf der älteren Generation oder auf dem PC laufen.Das ist aber nicht mehr wichtig für Microsoft!Wichtig ist ausschließlich, dass sich die Spieler im Microsoft Kosmos aufhalten - ob sie das unter Windows 10, Xbox One oder Xbox Series X tun ist zweitrangig. Insbesondere wer den Xbox Game Pass nutzt kann spielen wo er will, hauptsache er bindet sich dauerhaft an den Dienst.Die großen Gewinner dieser Zeit sind die, die eine dauerhafte Kundenbindung schaffen - also Netflix, Amazon und Co. Früheren Konkurrenten wie Steam nähert man sich dagegen an und geht mit ihnen Kooperationen ein.Wer diese neue Strategie von Microsoft verstanden hat, den wundert die Entscheidung, Spiele nicht mehr exklusiv für die neue Konsole anzubieten überhaupt nicht - es ist der nächste logische Schritt, weg von Hardwarebindung hin zu Plattformbindung.Und wer die...