Video "Xbox Mini Fridge - World Premiere" zu Xbox Series X für Xbox Series X

Wertung

Die Xbox Series X ist eine richtig tolle Konsole! Über das Design und die Größe kann man sicher streiten, aber was Faktoren wie Einrichtung, Ladezeiten, Verarbeitung und Kühlung angeht, ist Microsoft hier ein großer Wurf gelungen. Allerdings lässt sich die Leistungsfähigkeit der Series X bisher höchstens erahnen: Zwar profitieren ältere Spiele wie Gears 5 von der Upgrade-Funktion und auch das Auto-HDR ist ein willkommenes Feature, doch wer bereits eine Xbox One X sein Eigen nennt, sollte sich keine allzu großen Sprünge bei der Technik erhoffen. Generell fühlt sich die Bedienung der Series X sehr vertraut an: Das Dashboard ist bis auf wenige Zusatz-Optionen identisch und auch der neue Contoller wurde lediglich im Detail verändert. Da Microsoft zum Start eher auf Upgrades alter Spiele, Abwärtskompatibilität bei Hard- und Software sowie den Game Pass setzt, erinnert das Gesamtpaket hier eher an den Kauf einer neuen PC-Grafikkarte und weniger an den Start einer neuen Konsolengeneration mit frischen Impulsen. Trotzdem fällt es schwer, nach den Erfahrungen mit der Xbox Series X wieder zur alten One X zurückzukehren: Obwohl der technische Fortschritt bei den bisherigen Spielen noch nicht so gewaltig ausfällt wie vielleicht erhofft, gewöhnt man sich sehr schnell an den Komfort der schnellen Ladezeiten, Funktionen wie Quick Resume oder das angenehm niedrige Betriebsgeräusch, das nur in Kombination mit 4K-Filmen auf Disk zu hoch ausfällt. Um ein letztes Mal den Bogen zur PC-Grafikkarte zu schlagen: Würde ich nochmal zum älteren Modell zurück wechseln, wenn das neue schon eingebaut ist und mich überzeugt hat? Nein. Bei der Xbox Series X ist es genauso! Jetzt bin ich gespannt, was die Zukunft bringt und Entwickler mit all der Leistung anstellen, die in diesem Gehäuse schlummert...