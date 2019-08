The Bard's Tale Trilogy wird am 13. August 2019 ebenfalls für Xbox One, im Microsoft Store und via Xbox Game Pass (Play Anywhere) veröffentlicht. Eine Mac-Version soll später folgen. Bisher ist die Remake-Trilogie mit den überarbeiteten Klassikern Tales of the Unknown, The Destiny Knight und Thief of Fate für PC via Steam und GOG.com erhältlich.