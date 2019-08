Remothered: Going Porcelain



gamescom 2019: Ankündigungs-Trailer

Stormind Games, Darril Arts und Modus Games haben ihren Survival-Horrortrip Remothered: Going Porcelain in Videoform für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt.

20.08.2019

