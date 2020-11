THQ Nordic läutet das Finale von "Money for the Vultures" in Desperados 3 ein. In "Teil 3: Once More With Feeling" geht es für die Gang zurück zur Banditenfestung mitten in der Wüste, und zwar nach Eagles Nest. Der aus den Vorgängern bekannte Schauplatz erstrahlt in neuem Glanz und soll größer als zuvor sein.