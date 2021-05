Shiva ist der dritte und letzte neue spielbare Charakter in Mr. X Nightmare (DLC) für Streets of Rage 4. Er ist ein Kenpo-Meister, dessen Zeit gekommen ist, Buße zu tun. Axel Stones ehemaliger Rivale ist bereit, das Syndikat zu verlassen und will in Mr. X Nightmare etwas bewirken. Neben Shiva gehören die Estel Aguirre und Max Thunder zu den Neuzugängen.