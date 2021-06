Video "Shiva, Max und Estel im Kampf (Mr. X Nightmare DLC)" zu Streets of Rage 4

Bevor ich Gefahr laufe, mich zu verzetteln: Streets of Rage 4 ist richtig stark, richtig rund geworden. Es ist technisch blitzsauber und spielt sich auch so - wer die alten Teile mochte, der wird sehr viel Spaß mit diesem Nachfolger haben. Ich möchte aber hinzufügen: Generell liebe ich diese altmodischen Sidescroll-Klopper, weiß jedoch auch um ihre spielerischen Limitationen. Daher frage ich mich auch, ob und wie die Entwickler Streets of Rage 4 noch besser hätten machen können. Ich muss zugeben: Persönliche Geschmäcker - ich finde Pixelgrafik wie im Capcom Beat 'Em Up Bundle noch geiler und hätte gern ein höheres Spieltempo à la Fight'n Rage - außen vor, macht dieser um Jahrzehnte verspätete Nachfolger fast alles richtig. Die Spiellänge passt, die Action fühlt sich wuchtig an, die Bosse fordern mich und die Fan-Anspielungen zünden. Repetitives Draufhauen, an manchen Stellen unfaire Feinde oder Stages nach Schema F - ohne das geht es in diesem Subgenre einfach nicht.