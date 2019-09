Video "Hand Tracking on Oculus Quest" zu Oculus Quest - 4Players.de

Die Oculus Quest könnte tatsächlich zu einem „Game Changer“ für das mobile Spielen in VR werden: So elegant und unkompliziert ließen sich Roomscale-Spiele bisher noch nicht erleben: Einfach das Headset überstreifen, die Controller aufheben – und schon kann man in Beat Saber oder Superhot VR das Schwert schwingen. Das Inside-out-Tracking der Kameras im Headset funktioniert meist erfreulich präzise und mit Journey of the Gods, Apex Construct & Co. hat man bereits viele beliebte Spiele in den Startlöchern, die gut auf die mobile Technik und die bewährten Bewegungscontroller abgestimmt wurden. Errungenschaften wie die höhere Auflösung sorgen derweil für weniger Störfaktoren beim Spiel. Für Probleme sorgten in unserem Test nur gelegentliche System-Bugs und Abstürze sowie die frontlastige Gewichtsverlagerung, die auf Dauer ein wenig den Nacken strapaziert. Außerdem dürften Grafik- und Simulations-Enthusiasten hier natürlich nicht auf ihre Kosten kommen. Für VR-Neulinge und Arcade-Freunde mit einer Vorliebe für kreative Roomscale-Konzepte hat Oculus dagegen ein tolles mobiles All-in-one-System erschaffen!