Video "Content Update #1" zu Xenon Racer - 4Players.de

Es gibt Momente, da hat man Spaß mit Xenon Racer. Die sind zwar selten, aber wenn man dem Feld einsam vorwegfährt und das Wechselspiel von Turbo und Drift genießt, geht das Prinzip Ridge Racer durchaus auf. So vielseitig wie im siebten Teil des Vorbilds ist das profane Turbo-Aufladen beim Herumschlittern freilich nicht – aber daran liegt es nicht, dass man hier schneller abschaltet, als man „Langeweile“ sagen kann. Das liegt eher an den ohnehin wie bewegliche Blockaden, mal zu langsam, mal zu schnell fahrenden Kontrahenten. Es liegt außerdem an einem nervtötenden Kommentator, der statt flapsiger Ironie hässlichen Sarkasmus ausspuckt. Es liegt außerdem am ebenso langwierigen wie langweiligen Freischalten sämtlicher Komponenten für alle Fahrzeuge sowie dem unhandlichen Menü, um selbige auszurüsten. Es liegt daran, dass man erst sehr spät alle Strecken für Einzelrennen freischaltet und an einem Onlinemodus, in dem man keine nennenswerten Einstellungen vornehmen darf sowie mit hin und her springenden Boliden konfrontiert wird. Und es liegt an einem Fahrverhalten, das außerhalb erfolgreicher Drifts nicht einmal das Durchfahren normaler Kurven ermöglicht. Eine regelrechte Frechheit ist sogar die Switch-Umsetzung, die hauptsächlich dank einer katastrophalen Bildrate dermaßen schlecht spielbar ist, dass ich selbst Hardcore-Fans dringend davon abrate. Und selbst wenn es noch zehn weitere Jahre kein Ridge-Racer-Revival geben sollte: Einen Zombie wie Xenon Racer braucht die Welt nun wirklich nicht!