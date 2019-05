Also bis auf Doom Eternal und Luigis Mansion 3 gäääääääähnend langweilig!By the Way wo ist Zelda-Links Awakening? Soll das nicht Ende des Jahres kommen oder hab ich irgendwas verpasst? Wundert mich das es nicht in der Liste auftaucht...Was Jedi-Fallen Order angeht... Weiß ich nicht. Das einzige Star Wars Spiel wa sich gesuchtet habe war die Jedi Knight Serie mit Kyle Katarn. Die Old Republic Spiele haben mich nicht interessiert wegen RPG Flair.Sollte das Spiel so wie Jedi Knight werden, dann vielleicht ja. Vorrausgesetzt, dass es auch wirklich so ist. Aus Infos habe ich schon erfahren, dass es keine Loot-Boxen oder Micros geben soll. Keine offene Welt. Das schonmal Pluspunkt. Aber abwarten...