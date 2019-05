CrayCobra schrieb am 28.05.2019 um 22:10 Uhr

Ich stimme ich aus ganzem Herzen zu. Mir fehlt sogar ein wichtiger Punkt. Statt Fortsetzungen sollten die Publisher aufhören Remakes zu erstellen. In meinem Alter hat man oft das Originalspiel gezockt. Jetzt ständig Remaks davon zu sehen macht Zocken nicht wirklich spannend.

Leider steckt ein bisschen viel "heile Welt" Wunschdenken in dem FIlm. Von immer mehr polierten Veranstaltungen und noch mehr Beweihräucherung zusammen mit weniger Inhalt kommt die ganze Welt nicht mehr weg.

In der Frequenz, die die Fans und Aktionäre (insbesondere hier liegt m.M.n. ein großer Motivator verborgen) erwarten, kann keine Firma mehr innovative Spiele erschaffen. Jedes Jahr einen Überraschungshit mit neuem Franchise? Wahrscheinlich unmöglich. Dieses Problem hat die gesamte Wirtschaft. Wie viele Innovationen hat denn ein iPhone noch? Welches neue Gerät hat Apple überhaupt in letzter Zeit erfunden?

Also gibt es die x-te Ablteitung von erfolgreichen Titeln und nebenbei werden die Publisher das große Netz auswerfen und so viele Indies wie möglich an Bord ziehen, in der Hoffnung das nächste Minecraft o.ä. zu finden bevor es ein anderer tut. Diese Uhr dreht 4players leider nicht mehr zurück auf früher. :'(

Stattdessen hoffe ich, dass ihr es schafft ohne Lamentieren eine Richtung durch dieses auf Verbraucherverwirrung/-blendung setzende Konzept zu weisen.