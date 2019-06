BMTH93 schrieb am 09.06.2019 um 12:30 Uhr

Also mir gefällt diese Mischung aus Sekiro, Uncharted und Force Unleashed bis jetzt ganz gut. Dazu gibt es noch RPG-Elemente (Skills, Dialoge mit Entscheidungsmöglichkeiten) eine düstere Story und hoffentlich ein Raumschiff mit dem man wie in Kotor die Galaxie "bereisen" kann.

Was mir negativ auffiel war der Schwierigkeitsgrad und das Fehlen von Stealth-kills. Wenn ich schon undercover unterwegs bin sollte es auch wie in Sekiro möglich sein Gegner lautlos zu töten. Wenn die Entwickler auf die oben genannten Kritikpunkte eine zufriedenstellende Lösung finden und die Story ebenfalls überzeugen kann würde ich sagen, dass Jedi Fallen Order, einschließlich Star wars Bonus, eine hohe 80er Wertung bekommen könnte.

PS: Mir ist auch aufgefallen, dass der Protagonist ziemlich brachial vor geht und gar nicht wirklich wie ein Jedi wirkt. Ich bin aber mal so dreist und behaupte, dass dieser Umstand ein zentrales Element der Story sein wird. Der Hauptcharakter war nur ein Padawan (Also kein voll ausgebildeter Jedi) der mit ansehen musste, wie alles was er liebte zerstört oder getötet wurde. Danach war er gezwungen seine alte Identität aufzugeben und in den Untergrund zu gehen, da er anscheinend über mehrere Jahre hinweg von einem gnadenlosen faschistischem Regime (Das Imperium) gejagt wurde. Daraufhin schließt er sich einer extremistischen Gruppe an (Saw Gerrera) und bekämpft das Imperium mit fragwürdigen Mitteln (Dunkle Seite der Macht). Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen zunehmend. Der Protagonist ist ab einem gewissen Punkt dazu gezwungen sich zu Entscheiden. Was ist richtig oder falsch? Wie bekämpft man einen gnadenlosen Feind ohne sich ihm anzupassen? Gibt es eine helle oder dunkle Seite der Macht? Wer oder was will ich sein?