Balla-Balla schrieb am 14.06.2019 um 16:09 Uhr

Hm. Nach dem Zappen durch ein paar PKs plus den Berichten hier schien mir die EA dieses mal einfach sehr dürftig. Eher aus Pflicht spulte man sein Marketingprogramm ab und genauso pflichtbewusst wurde das journalistisch aufgearbeitet.

Wovon die EA aber immer zehrte waren Sensationen. Neue Technik, neue Spiele, IPs, Ideen. Das wurde heftig diskutiert, so auch vermeitliche oder echte Fehler in der Strategie der Produzenten. 2019 - alles Fehlanzeige.

Sicher schwächten leaks etwas diese Exklusivität aber auch, dass eben kaum Neuerungen im Anmarsch sind, außer die paar nun mal schon bekannten.

Die EA ist immer der Zustandsbericht der Spielebranche und zeigte so dieses Jahr, was ist: technisch hochwertig aber ohne echte Innovation.

Geht die Entwicklung auf dem Markt so weiter, befürchte ich irgendwann das Ende der EA. Die Absage sonys als derzeitiger Player No1 war fatal aber auch irgendwo konsequent. Was hätten sie denn dieses Jahr schon zu präsentieren gehabt? Folgen den Absagen nun andere, war´s das.

Ich fände das schade denn seit ich zocke und mich ausführlicher mit dem Thema beschäftige war für mich die EA immer eine schöne Zusammenfassung, die den Stand des videogamings auf den Punkt brachte. Sie war der Zeitpunkt und virtueller Ort, wo meine Emotionen als Spieler angesprochen wurden.

Als einzige Emotion nehme ich 2019 für mich mit: Genervtsein über das überhandnehmende infantile Gequietsche der Fanatiker auf den jeweiligen PKs. Not much, really.