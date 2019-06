Remnant: From the Ashes



E3 2019: Story Trailer

Gunfire Games und Perfect World geben Einblicke in die Geschichte ihres kooperativen Survival-Horrors Remnant: From the Ashes, der am 20. August auf PlayStation 4, Xbox One und PC starten soll.

12.06.2019

