The Outer Worlds: Switch-Trailer

Das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian Entertainment und Private Division wird ebenfalls für Nintendo Switch erscheinen. Für die Umsetzung wird das Studio Virtuos (Mitarbeit an Dark Souls Remastered, Final Fantasy 12: The Zodiac Age) verantwortlich sein. Ein konkreter Termin wurde aber nicht genannt.