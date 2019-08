Video "Nightwolf Trailer" zu Mortal Kombat 11 - 4Players.de

Mortal Kombat 11 ist kampfmechanisch, visuell und erzählerisch das bisherige Meisterstück des Netherrealm Studios rund um Ed Boon. Das im Vergleich zum Vorgänger temporeduzierte Kampfsystem mit seinem Kombofokus präsentiert sich unterstützt von umfangreichen Tutorials als eingängig und punktgenau. Es fordert aber mit seinen fortgeschrittenen Aktionen auch Serienkenner, während die neuen Möglichkeiten, allen voran die den knallharten Finishern kaum nachstehenden Fatal Blows für eine neue taktische Note sorgen. Die etwas sechs Stunden lange, von Anfang bis Ende packende Story wird kinoreif präsentiert und muss sich inhaltlich nicht hinter Helden-Epen aus den Häusern DC Comics oder Marvel verstecken. Bis hierhin sah es nach klarem Platin für den Hochglanz-Prügler aus. Doch bei den Türmen sowie ihrem Belohnungs- bzw. Beutesystem, das für Solisten nach der Story die Hauptmotivation darstellt, beginnen die Probleme: Die KI zeigt hier teils enorme sowie frustrierende Spitzen. Dazu gesellt sich ein mitunter billig wirkender Grind, um genug Geld zu erspielen, damit man in der konzeptionell sehr gelungenen Krypta mit ihren Rätseln und Geheimnissen weitere zufällig bestückte Truhen öffnen darf. Nicht zu vergessen der wankelmütige Netzcode, den Netherrealm immer noch nicht im Griff hat. Immerhin: Noch gibt es angesichts der gegen Echtgeld käuflichen Währung der Zeitkristalle keinen Grund, die Alarmglocken schrillen zu lassen. Bislang findet sich im spielinternen Shop nichts, was man nicht auch mit Zeiteinsatz und etwas Glück in den Türmen oder der Krypta finden kann. Aber letztlich sorgen all diese Mankos dafür, dass Mortal Kombat 11 zwar ein sehr gutes, aber kein herausragende Prügelspiel ist.Update vom 25.04.2019: Während die PS4-Version (getestet auf einer Pro-Konsole) sich als absolut identisch zur One-Fassung präsentiert (inkl. des wankelmütigen Netzcodes), ist die Switch-Variante nur inhaltlich gleichwertig. An die hardware-bedingten Steuerungs-Defizite kann man sich noch gewöhnen. Doch um die Spielgeschwindigkeit stabil zu halten, wurde die Auflösung massiv verringert. Mobil fällt dies zwar auch auf, aber letztlich nicht so stark ins Gewicht, wie beim Dock-Spiel am großen Bildschirm. Verwaschene Texturen, dazu deutliche Treppchenbildung in nahezu allen Bereichen und damit eine starke Diskrepanz zwischen Film- und Kampfsequenzen (die bei den UHD-Systemen einen nahtlosen Übergang bieten) kosten Mortal Kombat 11 auf Switch den Gold-Award.Update vom 02.05.2019: Mit etwas Verspätung und basierend auf dem zweiten Patch können wir auch die Wertung der PC-Fassung nachliefern. Inhaltlich natürlich ebenfalls ebenbürtig, zeigt sich Mortal Kombat 11 am PC auch nach Update Nummer 2 technisch nicht ganz so sauber, wie man hoffen würde. Zur Ehrenrettung muss man allerdings sagen, dass es kein Desaster wie beim Vorgänger gab, dessen PC-Start ziemlich vermurkst wurde. Dennoch: Merkwürdige Entscheidungen wie Bildratenwechsel von 60 zu 30 Bildern in einigen Momenten oder die Engine-Probleme in der Krypta stören das Gesamtbild unter dem Strich so empfindlich, dass auch am Rechner der Gold-Award verwehrt bleibt.