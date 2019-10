Bis zum 14. Oktober kann Mortal Kombat 11 kostenlos auf PlayStation 4 via PlayStation Network und Xbox One via Xbox Live ausprobiert werden. Während des Test-Wochenendes können alle Multiplayer-Modi, die ersten beiden Story-Kapitel, alle Charaktere des Hauptspiels und die DLC-Charaktere Nightwolf, Shang Tsung und Terminator T-800 im Modus "Türme der Zeit" angetestet werden.