Video "Spielszenen (Inside Xbox)" zu The Last Campfire

The Last Campfire: Spielszenen (Inside Xbox)

Bei der gestrigen Ausgabe von "Inside Xbox" ist längeres Spielszenen-Material aus The Last Campfire von Hello Games (No Man's Sky) gezeigt worden. Kommentiert wurde das Geschehen von Steven Burgess (Lead Designer). Das Puzzle-Adventure für Einzelspieler erzählt die Geschichte eines verlorenen Glutwesens, das an einem eigenartigen Ort gefangen ist und nun nach Antworten und dem Weg nach Hause sucht. Es wird im Sommer 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.