Mit The Pathless steht ein viel versprechendes Abenteuer von Annapurna Interactive und Giant Squid Studios (Abzû) in den Startlöchern. Das Abenteuer einer Bogenschützin und eines Adlers in einem Wald erscheint am 12. November digital für PlayStation 4, PC im Epic Games Store und für iPhone, iPad, Mac und Apple TV via Apple Arcade. In Europa wird es auf der PS5 am 19. November erscheinen.