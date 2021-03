Video "Embarcadero Plaza" zu Skater XL

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos



Loading Loading 0:41 Min.

Konsolen-Trailer

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos wird im Sommer 2021 auch für PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen - für Switch und PS4 ebenfalls als physische Version. Das Spiel von Entwickler…

11.03.2021