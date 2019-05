Iceborne soll den Spielinhalt des Grundspiels nahezu verdoppeln. Die Erweiterung soll Monster Hunter: World in allen Bereichen bereichern, unter anderem mit einer neuen Handlung, die an das Hauptspiel ansetzt und die Jäger in ein neu entdecktes, eisiges Gebiet namens Raureif-Weite führt. Das schneebedeckte Terrain bietet ein Ökosystem, das in starkem Widerspruch zu den existierenden Landschaften stehen soll.