Video "Der Einstieg (PC)" zu Monster Hunter: World - Iceborne

Iceborne erweitert das Jagdrevier von Monster Hunter: World um die frostige Raureif-Weite inklusive des neuen Basislagers Seliana und mehr. Die alten Gebiete und Stützpunkte bleiben ebenfalls bestehen und halten dank neuem Meisterrang sogar frische Herausforderungen parat, da selbst vertraute Gegner neue Angriffe und Verhaltensmuster an den Tag legen. Außerdem gibt es natürlich jede Menge neuer Monster, Quests und Beutematerialien für deutlich bessere Ausrüstung, so dass man seine bisherigen Sets nach und nach komplett einmotten kann. Die neue Story hat trotz durchaus imposanter Szenen aber nach wie vor nur Alibi-Charakter, während der eigene Spielcharakter wieder befremdlich stumm bleibt. Auch bei Kameraführung und Ladezeiten gibt es noch immer Optimierungspotenzial. Ansonsten hat man aber neben allerlei neuen Inhalten und Extras wie Reittieren, Schatzsuchen oder Fotoaufträgen auch Verbesserungen an bestehenden Spielinhalten wie etwa dem Schleudersystem vorgenommen, was für eine ganz neue Kampfdynamik sorgt. Zudem passt sich der Schwierigkeitsgrad nun endlich auch im Mehrspielermodus dynamisch an die Gruppengröße an. Monster Hunter: World ist durch Iceborne jedenfalls noch besser geworden und für Neueinsteiger auch als Master Edition inklusive Hauptspiel erhältlich.