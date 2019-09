Video "Gunfight RTX" zu Call of Duty: Modern Warfare - 4Players.de

Einen ersten Blick auf die Echtzeit-Raytracing-Effekte zur Darstellung der Schatten in Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr im Video werfen, das bei der gamescom 2019 aufgezeichnet wurde. Zu sehen ist eine Partie aus dem 2vs2-Gunfight-Modus. In der ersten Runde wurde der Kampfschauplatz lediglich erkundet, um einen Eindruck von der Umgebung und den Schatteneffekten zu bekommen. Danach folgen einige Runden aus dem schnellen Gunfight-Modus des Shooters. Auch in der Kampagne werden die Raytracing-Schatten-Effekte zum Einsatz kommen.