Die fünfte Season in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone wird am 5. August auf PC, PS4 und Xbox One beginnen. Für Modern Warfare sind zwei neue Multiplayer-Karten für den 6-gegen-6-Modus, eine weitere Gunfight-Karte und eine Ground-War-Karte vorgesehen. In Warzone wird man das teilweise zerstörte Stadion betreten können. Außerdem ist auf der Karte neuerdings ein Zug ("Loot Train") unterwegs.