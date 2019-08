4P|AliceReicht hat geschrieben: ? Heute 14:54 Dabei sitze ich hier extra in Tarn-Make-Up, um für die Kommentare gewappnet zu sein Dabei sitze ich hier extra in Tarn-Make-Up, um für die Kommentare gewappnet zu sein

Ich hab ne bessere Idee, einfach gar-nicht hingehen und was besseres machen. Eintritt zahlen für ne nevige Werbeveranstaltung machen nur bescheuerte.Alice, ich finde du zeigst zu viel Brust, ich weiß noch wie du dich über Ciri in Witcher 3 beschwert hast weil die da nen Knopf am BH oder was das ist offen hat. Jörg ist es angeblich nicht aufgefallen. Ich fand es überhaupt nicht erotisch fand sondern es sah einfach nur bescheuert aus. Also was mich angeht haben sie ihr Ziel damit verfehlt. Aber mir war es egal und ich find es lächerlich sich darüber zu echauf­fie­ren. Anyway was ich damit sagen wollte damit ist:ref: https://www.4players.de/4players.php/tv ... tisch.html Alice = HypocriteMal sehen ob die Werte von der Tarnrüstung ausreichen.