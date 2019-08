Wreckfest



Loading Loading 1:25 Min.

Zero Hero, the Bonebreaker Trailer

Bugbear Entertainment und THQ Nordic stellen den Wreckfest-Fahrer Zero Hero (the Bonebreaker) vor, der ab dem 27. August 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One auf Crashkurs gehen wird.

16.08.2019

Views: 42