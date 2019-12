Magic: The Gathering



Loading Loading 1:57 Min.

Theros: Jenseits des Todes

Während der Game Awards 2019 hat der Trailer für "Theros Beyond Death" seine Premiere gefeiert. "Theros Beyond Death" ist das nächste Kartenset von Magic: The Gathering. Die Erweiterung ist ab dem 16.…

14.12.2019

Views: 24