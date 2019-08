In Apex Legends ist das "Eisenkronen-Sammel-Event" gestartet worden, das einen zeitlich begrenzt verfügbaren Solo-Modus bietet. Interessierte Spieler können allein gegen 59 Einzelgegner antreten - am Ende wird nur eine Legende als Sieger hervorgehen. Das Eisenkronen-Sammel-Event (The Iron Crown Collection) dauert bis zum 27. August.