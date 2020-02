Video "Saison 4: Assimilierung Gameplay Trailer" zu Apex Legends

Morgen startet Respawn Entertainment die "Saison 4 - Assimilierung" in Apex Legends. "In Saison 4 versinkt Rand der Welt in Dunkelheit, wenn Revenant, das skelettierte Simulakrum, als nächste offizielle Legende (...) die Arena betritt", schreibt der Publisher. Einen Überblick über die Fähigkeiten von Revenant und die Karten-Veränderungen in "Rand der Welt" durch Hammond Robotics neue Waffe gibt der folgende Trailer.