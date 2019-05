Video "D&D Classics Enhanced Editions - First Time on Console Fall 2019" zu Skybound Games - 4Players.de

Skybound Games: D&D Classics Enhanced Editions - First Time on Console Fall 2019

Die klassischen D&D-Rollenspiele Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment und Neverwinter Nights werden in diesem Jahr auch als Konsolen-Versionen veröffentlicht, und zwar auf PlayStation 4, Switch und Xbox One. Publisher Skybound Games hat drei Spiele-Pakete zusammengestellt, die in digitaler Form und als Box-Version erhältlich sein werden.