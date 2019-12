Nintendo hat das Gratis-Update 2.0.0 für Super Mario Maker 2 angekündigt. Es soll am 5. Dezember 2019 veröffentlicht worden. Das Update umfasst Sprint-Blöcke, gefrorene Münzen, P-Blöcke, Spikes und Pokeys sowie das Master-Schwert, das Mario in Link mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten verwandelt (nur in der 8-Bit-Ära).