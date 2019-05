Square Enix hat die Daemonen vorgestellt, die dem Spieler in Oninaki zur Seite stehen werden. In dem Action-Rollenspiel von Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna, Lost Sphear) übernehmen die Spieler die Rolle von Kagachi, einem jungen Wächter, der verlorene Seelen ins Jenseits geleitet. Er kämpft, indem er die Seelen von Daemonen "manifestiert".