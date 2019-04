Video "Exklusive Spielszenen" zu We. The Revolution - 4Players.de

We. The Revolution macht es mir nicht ganz leicht. Da ist ein stilvolles, thematisch reizvolles Spiel, das sich um gerechte Entscheidungen, moralische Fragen und den Einfluss auf das persönliche Umfeld dreht: Das Arbeiten am Richterpult ist vielschichtig sowie erzählerisch interessant, während das Entkommen aus Intrigen bzw. Spinnen eigener Komplotte ein spannendes Spiel mit Wahrscheinlichkeiten ist, bei dem sehr unterschiedliche Minispiele zum Einsatz kommen. Spätestens die Tatsache, dass man auf einer kleinen Karte im Stil einer Rundenstrategie Figuren verschiebt, sorgt dafür, dass die Karriere als Richter nie langweilig ist. Sie besteht aber an entscheidenden Stellen aus schon im Vorfeld ablesbaren Werteänderungen – man entscheidet sich nicht für Recht oder Unrecht, sondern für Variable eins, zwei oder drei. Alle die das ungewöhnliche Konzept reizt, dürften durchaus fündig werden! Ein großes Spiel ist das edle We. The Revolution aber leider nicht.