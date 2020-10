Video "5 Fakten: Was ihr vor dem Spielen wissen solltet" zu Watch Dogs: Legion

Rabidgames schrieb am 26.10.2020 um 21:09 Uhr

Bei mir sieht es so aus: Warten.

Ich versuche auch grundsätzlich, so wenig Videos wie möglich zu sehen, was nicht immer klappt, wenn ich etwa mal Gameplay in Action sehen will. Aber Videos wie "die erste Stunde in xy" meide ich grundsätzlich, denn dann kenne ich ja alles schon.

Abgesehen davon spiele ich mal wieder ein bisschen Watch Dogs 2 und hoffe, dass in Legion auch viele Missionen mit reinem "Drohnen Stealth" möglich sind.