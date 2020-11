Video "Epilog" zu Watch Dogs: Legion

cM0 schrieb am 04.11.2020 um 16:04 Uhr

Nach dem Test und noch mehr nach dem Epilog klingt es für mich nach dem genauen Gegenteil vom Mafia Remake. Keine Abwechslung in Hauptmissionen und viel Kram nebenbei gegen viel Abwechslung in Mafias Hauptmissionen und nichts was man nebenbei erledigen kann.

Was Immersion angeht, sind beide wohl nicht gut (was ich nach dem Spielen von Mafia allerdings nicht bestätigen kann) und Bugs (bei Watchdogs eher Performanceprobleme) bzw. schlechte KI sollen auch beide haben, was ich nach dem Spielen vom Mafia Remake aber auch abstreiten würde. Ich hatte genau einen kleinen Bug.

Jedenfalls... Ich bin mir sehr unsicher was ich nun von Watch Dogs Legion halten soll. Hilft wohl nur irgendwann selbst testen, was ich sowieso machen wollte.