Ähnlich wie in frühen Grand-Theft-Auto-Teilen beobachtet man das Geschehen aus der Vogelperspektive. Die Handlung spielt in den Achtziger Jahren. Nachdem Will Riley fälschlicherweise für den Mord an seinem Vater angeklagt wird, begibt er sich auf die actionreiche Suche nach dem wahren Schuldigen - während er häufig die Polizei an den Hacken hat, die mit schmutzigen Tricks kämpft.