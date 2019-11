Video "Early Access Release Trailer" zu Wrath: Aeon of Ruin - 4Players.de

Wrath: Aeon of Ruin: Early Access Release Trailer

Wrath: Aeon of Ruin ist auf Steam in den Early Access gestartet. Der Retro-Shooter von Entwickler KillPixel und dem Publisher-Duo 1C Entertainment und 3D Realms kostet 20,99 Euro. Im Sommer 2020 oder etwas später soll der Early Access abgeschlossen werden. Das Dark-Fantasy-Horror-Actionspiel basiert auf der ursprünglichen Quake-Engine (Mitte der 90er) und soll 2020 auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.