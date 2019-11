Video "To the Moon 3 - Trailer" zu Impostor Factory für PC - 4Players.de

Impostor Factory: To the Moon 3 - Trailer

Ende 2020 wird Impostor Factory von Freebird Games (To the Moon und Finding Paradise) für PC, Mac und Linux erscheinen - bisher wurden Steam, GOG.com und Humble als mögliche Shops benannt. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen wird eine andere Story-Struktur versprochen. Die Rede ist von einem Mystery-Thriller, in dem sich die Zeit irgendwie zurücksetzen lässt, schließlich befindet sich eine Zeitmaschine in einem Badezimmer - und auch eine Reihe blutiger Morde und Lovecraft-Anleihen inkl. Tentakel wird es wohl geben.