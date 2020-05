Shantae and the Seven Sirens



Loading Loading 1:37 Min.

Launch Trailer

Am 28. Mai 2020 haben WayForward ihren 2D-Plattformer Shantae and the Seven Sirens für PC, PlayStation 4, Xbox One und iOS veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendo Switch erscheint am 4. Juni.

29.05.2020

Views: 22