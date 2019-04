Video "Der Test zu Demon's Souls" zu 4Players vor zehn Jahren - 4Players.de

MaxDetroit hat geschrieben: ? Gestern 22:23

Wenn jetzt immer einige rumschreien das Demon Souls das Beste Spiel der Reihe sei, halte ich das für elitäres Gequatsche a la: "Ich habe Dark Souls, äh, Demon Souls schon gespielt, als es noch nicht cool war!" Denn wenn man die Reihe ehrlich gespielt hat, dann sitzt das erste Dark Souls auf dem Thron, weil es Demon Souls einfach in so vielen Belangen überlegen war. Aber Demon Souls war ein geniales Spiel und hat die Grundpfeiler für ein legendäre Spielereihe gesetzt, das kann man dem Spiel nicht absprechen. Wenn jetzt immer einige rumschreien das Demon Souls das Beste Spiel der Reihe sei, halte ich das für elitäres Gequatsche a la: "Ich habe Dark Souls, äh, Demon Souls schon gespielt, als es noch nicht cool war!" Denn wenn man die Reihe ehrlich gespielt hat, dann sitzt das erste Dark Souls auf dem Thron, weil es Demon Souls einfach in so vielen Belangen überlegen war. Aber Demon Souls war ein geniales Spiel und hat die Grundpfeiler für ein legendäre Spielereihe gesetzt, das kann man dem Spiel nicht absprechen.

Ich finds vermessen seinen eigenen Geschmack für das Maß aller Dinge zu halten; und das tust du mit Sprüchen wie: "Denn wenn man die Reihe ehrlich gespielt hat, dann sitzt das erste Dark Souls auf dem Thron, weil es Demon Souls einfach in so vielen Belangen überlegen war".Also habe ich die Reihe NICHT ehrlich gespielt, weil Demon´s Souls bei mir vor Dark Souls 1 steht ? Sorry, aber wasn Blödsinn. Ist auch kein elitäres Gequatsche (und auch kein "rumgeschreie" wie du behauptest), sondern einfach Geschmackssache. Die Gründe warum ich Demon´s Souls bevorzuge habe ich genannt; und an diesen Gründen kann ich nix elitäres erkennen. Weitere Gründe: Demon´s Souls kann seine generelle Qualität das ganze Spiel über halten; Dark Souls 1 geht in der zweiten Hälfte öfter mal die Puste aus (Lost Izalith und Bed of Chaos sind hier wohl die Paradebeispiele); wie Miyazaki selber sagte wohl aus Zeitgründen. Ich persönlich habe das Character- und World-Tendency-System in Demon´s Souls gemocht. Nur war es auch leicht auszuhebeln. Ich hätte mir für Dark Souls eine Erweiterung dieses Systems gewünscht; und nicht dessen komplette Entfernung.