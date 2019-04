Video "Der Test zu Uncharted 2" zu 4Players vor zehn Jahren - 4Players.de

The_Outlaw schrieb am 09.04.2019 um 20:20 Uhr

Sehr schöner Blick zurück, wo einige Erinnerungen hochkommen. Teil 1 habe ich bis heute nicht gespielt und ich weiß auch nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tun würde.

Das ist eines der ganz wenigen Spiele, was bei mir euphorische Gefühle durch die Grafik geweckt hat. So sehr, wie mich Uncharted 2 grafisch damals geflasht hat, ist mir ab einem gewissen Alter, ab dem mich nicht mehr automatisch alles Neue begeistert hat, davor und danach nie wieder so passiert. Gutes Art-Design holt mich deutlich mehr ab, Bloodborne wird bei mir dahingehend wohl lange Zeit weit oben mit dabei sein.

Aber bei Uncharted 2... ich konnte es wirklich nicht fassen, wie gut das aussieht. Gerade diese Szene im Dorf hat sich auch mir eingebrannt. Was ich diesen kurzen Trip genossen habe, ich hätte am liebsten sofort Urlaub da gemacht.

Ich bin bis heute unschlüssig, ob ich Teil 2 oder 4 höher in meiner Gunst sehe. Vielleicht war die Balance der Kernelemente - Action, Ruhephasen und Klettern/Rätsel - in Teil 2 ein Tick gelungener, aber die Dialoge, die Darstellung der Figuren und der Geschichte... es gibt vermeidlich bedeutungsschwangere Figuren und Geschichten, die es nicht halb so gut verstehen, sich ansprechend zu präsentieren. Gerade die Szene mit Drake und Elena auf dem Sofa ist für mich eine Benchmark, was Authentizität fiktiver Figuren angeht.

Und zur Spiel des Jahres-Wahl in einer hypothetischen Welt, wären die genannten Titel keine Importe gewesen:

Ich glaube, ich hätte mich 3 Tage in einem Raum einschließen und darüber grübeln müssen, hätte ich zwischen Uncharted 2, Bayonetta und Demon's Souls wählen müssen. Alle 3 sind bei mir im erweiterten Kreise meiner Lieblingsspiele. ^^