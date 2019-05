Video "Der Test zu Assassin's Creed 2" zu 4Players vor zehn Jahren - 4Players.de

D_Sunshine hat geschrieben: ? Heute 18:14 Der Titel hatte seinen Charme, war aber für mich bereits der Anfang vom Ende.

Das war damals Ubisoft Aussicht auf das gesamte Franchise. Ihr wollt mehr Abwechslung? Klar, gerne ballern wir euch mit Zeuch zu. Mehr Anspruch beim Kämpfen/Klettern? OH GOTT NEIN!!!!

Das ist aber bei fast jeden Spiel so. Tomb Raider Reboot, Fallout Serie, Half Life, Bioshock, Alien Isolation, Far Cry 3, Dead Space, uvm. Ist das alte Ego gleich am Anfang voll die/der Killer. Somit finde ich es nicht anders, wie bei anderen Games. Das mit zu viel gebe ich dir definitiv Recht. Bei Origins war es gefühlt weniger und bei Odyssey wieder viel zu viel. Trotzdem macht mir jeder Teil, auf seine Art unglaublich viel Spaß. Ein neues PoP wie Sand of Time, wäre für mich ein instant buy.